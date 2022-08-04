В Челябинске после проверки прокуратуры заделали ямы на дорогах

Одна из выбоин достигала 1,5 м в длину и 15 см в глубину

В Челябинске сотрудники прокуратуры и ГИБДД выявили нарушения при проверке состояния дороги в Ленинском районе. На участке от дома 34а/1 по Копейскому шоссе до здания № 31 по улице Енисейской обнаружили многочисленные выбоины, просадки, проломы и трещины. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Также в ходе проверки на данном участке выявили заужение обочины из-за свисающих веток деревьев и кустов. Кроме того, на дороге отсутствовала горизонтальная разметка.

Администрацию города обязали устранить нарушения.

«Ямочный ремонт на этом участке был проведен 19 июля. Ненормативные дефекты были устранены», — прокомментировали ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, прошлым летом по просьбам жителей начали ремонт улицы Енисейской от поворота на Копейское шоссе до железнодорожного переезда. Дорога ведет к многочисленным садам и поселкам, а также микрорайону Чурилово.

В Челябинске последние несколько лет активно строят дороги на крупных транспортных артериях города, а также в новых микрорайонах. Дополнительные средства на эти цели привлекаются из федерального бюджета — по проекту «Безопасные качественные дороги». Какие дороги, транспортные развязки и мосты мэрия Челябинска планирует ремонтировать и строить в 2022 году — в материале ИА «Первое областное».