В Челябинске после опрессовок остаются без горячей воды 23 дома

Гидравлические испытания продлили для пятого и шестого этапов

В Челябинске 1 сентября опрессовки продолжаются в 23 домах, там еще не подключена горячая вода. Гидравлические испытания продлились дольше положенного срока для многоквартирников пятого и шестого этапов.

Как сообщают в «УСТЭК-Челябинск», сейчас на адресах работает 35 аварийных бригад, которые устраняют повреждения. Они работают на улицах Гвардейской, Верхнеуральской, Образцова, 3-го Интернационала, Первой Пятилетки, Танкистов, Марченко, Белостоцкого, Савина и 40-летия Октября.

«Для возобновления подачи ГВС в дома ведется постоянная работа по устранению выявленных повреждений на тепловых сетях. После завершения работ подача горячего водоснабжения в жилые дома будет незамедлительно возобновлена», — сообщили в компании.

Также на 1 сентября горячую воду дали еще в 163 жилых дома в центре, на северо-западе и ЧТЗ.