Минувшей ночью в Челябинске во время грозы выпала четверть месячной нормы осадков, сообщили в среду, 9 августа, в пресс-службе администрации города. После этого в диспетчерскую службу ЕДДС поступили жалобы горожан на затопление десяти частных домов и протечки крыш у семи многоэтажек.
«По всем обращениям организованы выезды для работы с управляющими компаниями и районными администрациями», — уточнили в мэрии.
Кроме того, муниципальное предприятие «ЭВИС» приняло от горожан 61 сообщение о подтоплении территории, преимущественно в частном секторе. По результатам выездов на заявки откачано 1300 кубометров воды.
При обнаружении мест сильных затоплений челябинцев просят звонить 727-46-26 или 112.