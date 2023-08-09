В Челябинске после ночного ливня залило чердаки семи многоэтажек

На затопление домов также жаловались жители частного сектора

Минувшей ночью в Челябинске во время грозы выпала четверть месячной нормы осадков, сообщили в среду, 9 августа, в пресс-службе администрации города. После этого в диспетчерскую службу ЕДДС поступили жалобы горожан на затопление десяти частных домов и протечки крыш у семи многоэтажек.

«По всем обращениям организованы выезды для работы с управляющими компаниями и районными администрациями», — уточнили в мэрии.

Кроме того, муниципальное предприятие «ЭВИС» приняло от горожан 61 сообщение о подтоплении территории, преимущественно в частном секторе. По результатам выездов на заявки откачано 1300 кубометров воды.

При обнаружении мест сильных затоплений челябинцев просят звонить 727-46-26 или 112.