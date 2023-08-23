В Челябинске после ночного дождя затопило дорогу к двум детским садам

Местные жители уверяют, что раньше такого не было

Утром 23 августа жители домов на северо-западе Челябинска столкнулись с неожиданным препятствием, когда вели детей в садики. Дождем, который шел в городе минувшей ночью, полностью затопило подходы и подъезды к детским садам № 426 и № 432. Об этом ИА «Первое областное» сообщила наша читательница Ольга Харина.

Оба детсада находятся в глубине жилой застройки на Комсомольском проспекте. Их территории разделены проездом, который залило водой. По словам Ольги Хариной, полностью затоплена сама дорога, во дворах детских садов образовались большие лужи, так что пройти там нельзя. Вода перекрыла входы к детским садам, преодолеть преграду можно только на авто. Свои слова она подкрепила видеозаписью.

«В прошлом году на этом участке дороги все было в порядке. Таких затоплений не было», — отметила челябинка.

ИА «Первое областное» обратилось за комментарием в пресс-службу городской администрации. Там заверили, что на место потопа уже выехали коммунальные службы, идет откачка воды. В мэрии отметили, что на этой территории нет ливневой канализации, но ранее проблем с отводом дождевой воды из-за этого не возникало. Почему ситуация изменилась, властям неизвестно. Сообщений о других случаях затопления территорий и домов после ночного дождя в администрацию не поступало.