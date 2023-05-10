В Челябинске после критики губернатора обновили одну из самых проблемных городских дорог

Рабочие заменили покрытие под мостом, но полностью ремонт закончат к концу лета

Подрядчик заменил пучинистый грунт, из-за которого автомобилисты с трудом проезжали под мостами по улице Рождественского. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на участке также уложили нижний слой асфальтобетона. Тем не менее работы там не завершены полностью: участок от проспекта Ленина до Копейского шоссе полностью отремонтируют только к 20 августа. Дорожникам еще предстоит обновлять тротуары и ливневку, а в конце они нанесут разметку на покрытие.

«На время работ движение транспорта на объекте ограничено. Просим челябинцев внимательно выбирать маршруты движения и отнестись с пониманием к временным трудностям», — сообщили в администрации Челябинска.





На состояние улицы Рождественского после жалоб горожан обратил внимание губернатор Алексей Текслер. Во время весенней инспекции челябинских дорог глава региона заявил, что этот участок — один из самых проблемных в Челябинске. Оказалось, что основание дороги под автомобильным и железнодорожным мостами просело, из-за чего покрытие стало разрушаться. Автомобилисты вынуждены были медленно проезжать и без того загруженный участок улицы.

Примечательно, что улица, где проходит ремонт, названа в честь фронтовика Константина Ивановича Рождественского. В годы Великой Отечественной войны он служил санинструктором и спас многих боевых товарищей. Ранее эта улица носила название 3-й Садовой. Кстати, в этом году ремонтируют еще одну «героическую» улицу, названную именем Алексея Семеновича Агалакова, служившего военным прокурором тыла на 4-м Украинском фронте.