В Челябинске после капремонта открылось отделение почты на проспекте Ленина

Историческую вывеску «Почта 454080» пока не вернули

В Челябинске после длившегося чуть больше года капитального ремонта снова заработало отделение почты 454080 по проспекту Ленина, 64, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе областного управления Федеральной почтовой службы.

В отделении полностью обновили интерьер и фасад. Однако демонтированную несколько лет назад историческую крышную вывеску с индексом отделения не вернули.

«Отделение стало комфортнее для посетителей и сотрудников. Здесь отремонтировали клиентский зал и служебные помещения, обновили напольное покрытие и потолок, заменили системы отопления и вентиляции, установили новый ленточный транспортер и люковое окно, разместили современную мебель», — рассказали в пресс-службе УФПС.

Отделение обслуживает клиентов по прежнему графику: с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 20:00.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в 2022 году в Челябинской области обновили 58 отделений почты. В том числе одно отделение в селе Демарино Пластовского района полностью перестроили по технологии быстровозводимых конструкций.