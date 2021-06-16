В Челябинске после изнуряющей жары прошел дождь

В некоторых районах города выпал град

В Челябинске сегодня, 16 июня, сбылись надежды горожан и прогноз синоптиков — на город обрушился дождь. В поселке АМЗ выпал град.

Долгожданные осадки пришли в областной центр около пяти вечера. В Ленинском районе с потоком дождя не справлялись ливневки, а на Северо-Западе погода лишь «подразнила» горожан тучами и мелким дождем.

Между тем дождь — это надежда челябинцев на окончание сезона возгораний. Из-за поджога тополиного пуха в областном центре только за минувшую неделю зафиксировано 905 возгораний. Накануне, 15 июня, глава города Наталья Котова объявила в Челябинске особый противопожарный режим.

Отсутствие дождя действительно сказывается на пожарной обстановке. Так, сейчас в Челябинске на северо-западе снова наблюдается возгорание. По предварительным данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, горит металлический ангар площадью 200 кв. м. Подразделения МЧС работают на месте.