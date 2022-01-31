В Челябинске после двухдневных рейдов по рынкам выдворили 12 иностранцев

Административных штрафов наложено на 114 тысяч рублей

Сотрудники челябинского управления по вопросам миграции проверили соблюдение иностранцами, работающими на рынках и торговых точках, миграционного законодательства. У хозяев точек проверяли наличие документов, разрешающих иностранцам работать в России. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По итогам двух дней рейдов судебные органы приняли 12 решений о выдворении иностранцев. За незаконный труд на территории России 18 иностранцев привлекли к административной ответственности.

Также 35 хозяев точек получили штрафы за незаконное привлечение иностранцев к труду, еще четверо — за несоблюдение установленных ограничений в сфере торговли.

Всего административных штрафов наложили на 114 тысяч рублей.





В пресс-службе ГУ МВЛ отметили, что такие мероприятия нужны для предупреждение и профилактики правонарушений в сфере миграции.

Напомним, к концу 2022 года на ул. Университетской в Челябинске построят МФЦ для мигрантов, где иностранные граждане, находясь в одном здании, смогут получить все услуги по оформлению документов.