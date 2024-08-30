В Челябинске после восьми месяцев откроют для машин улицу Овчинникова

Движение временно будет осуществляться по одной полосе

В Советском районе Челябинска 1 сентября откроют движение по улице Овчинникова, на участке, где готовят стройплощадку для скоростной линии метротрамвая. Напомним, движение здесь было ограничено с декабря 2023 года.

«С восьми часов вечера воскресенья будет обеспечена возможность проезда по одной полосе в каждом направлении», — сообщили в Миндортрансе.

Работы на площадке продолжатся. Ведутся работы по открытию третьей полосы движения. ООО «Моспроект-3» приступает к следующему этапу подготовительных работ по устройству стартового котлована.

Напомним, на данном участке появится станция метротрама новой линии «Север — Юг». Срок завершения строительства линии — 2027 год. На участке протяженностью более 9 км появятся две подземные станции — «Площадь Революции» и «Торговый центр» и три наземные — на улицах Овчинникова, Косарева и Каслинской.

Всего в 2024 году под метротрам спроектируют 35 челябинских остановок. Первую ветку челябинского метротрамвая должны построить в 2026 году.