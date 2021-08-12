В Челябинске посетители выставки «Агро-2021» смогут привить животных от коронавируса

Ежегодная сельскохозяйственная выставка пройдет с 19 по 21 августа в фойе Ледовой арены «Трактор»

С 19 по 21 августа в Челябинске состоится XXVIII Ежегодная агропромышленная выставка «Агро-2021». Традиционно на мероприятии собираются около 150 участников, которые представляют свою продукцию: сельхозтехнику, продукты питания и многое другое. В этом году гостей ждет насыщенная и интересная программа, также все желающие смогут вакцинировать от коронавируса своих домашних животных, обещают организаторы на официальном сайте выставки.

Продемонстрировать свои товары и достижения на главную сельскохозяйственную выставку региона приедут компании не только из разных районов Челябинской области, но и из Московской, Нижегородской, Ростовской, Вологодской, Свердловской и других областей, а также из Республики Башкортостан. Гости выставки смогут продегустировать представленную продукцию, увидеть яркие номера творческих коллективов, принять участие в различных мастер-классах и розыгрыше призов.

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин отмечает, что для южноуральских аграриев и всех, кто связан с сельхозпроизводством, выставка является ключевым событием года, где обсуждаются пути развития агропромышленного комплекса. А для южноуральцев и гостей области — это праздник в честь сельского труда, где можно увидеть и попробовать то, чем гордится отрасль.

«С каждым годом южноуральский агропромышленный комплекс становится все более современным и технологичным. Челябинская область сегодня сохраняет лидерство в отечественном производстве продукции птицеводства и свиноводства, в зерновой переработке, в племенной работе. Поступательное движение вперед обеспечивается постоянным инвестированием предприятий, вложением государственных средств в развитие растениеводства и животноводства, фермерских хозяйств, в создание и модернизацию объектов комплекса. Обеспечив областной рынок, южноуральские агропроизводители развивают свои экспортные возможности: Челябинская область занимает первое место в Уральском федеральном округе по объемам агроэкспорта»,— рассказал Алексей Кобылин.

Кроме того, на протяжении трех дней на выставке будет работать Центр ветеринарии: посетители смогут бесплатно показать своих домашних животных профессионалам, получить необходимые рекомендации и даже вакцинировать их от коронавируса.

В этом году выставка пройдет в фойе Ледовой арены «Трактор». Все необходимые санитарно-эпидемиологические меры — масочный режим, дистанция в 1,5 метра и наполняемость зала не более 75% — будут строго соблюдены.

Программу выставки «Агро-21» можно посмотреть на официальном сайте.