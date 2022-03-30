В Челябинске поменяют схему движения автобусов по 348 маршруту

Транспорт будет следовать по улицам Комарова, Героев Танкограда, проспекту Ленина и улицы Свободы

В Челябинске маршрутки № 348 «г. Челябинск (железнодорожный вокзал) - с. Канашево» будут следовать по другому пути. Вместо направления: проспект Победы и улицы Горького, автобусы 348 маршрута поедут по улицам Комарова, Героев Танкограда, далее по проспекту Ленина и улице Свободы до железнодорожного вокзала. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объяснили, с чем связаны изменения.

В Челябинске некоторые пригородные автобусные маршруты дублируют городские. Чтобы оптимизировать транспортную сеть, в городе упорядочивают работу вокзалов и автостанций. Например, пригородные маршруты Курганского направления изменят с заездом через автостанцию «Восточные ворота». По просьбе жителей маршрут № 348 «г. Челябинск (железнодорожный вокзал) — с. Канашево» сохранен до Ж/Д вокзала, но схема его движения по городу изменится.

«Вместо улицы проспект Победы и улицы Горького, которая не оборудована остановочными пунктами, позволяющими безопасно осуществлять посадку/ высадку пассажиров в автобусы, маршрут 348 будет следовать по улицам Комарова, Героев Танкограда, далее по проспекту Ленина и улице Свободы до Ж/Д вокзала», — сообщили в региональном Миндортрансе.

До остановки «Юрюзань» около улицы Горького до автостанции «Восточные ворота» курсирует бесплатный автобус с интервалом 15 минут.

«Таким образом, для пассажиров маршрута № 348 будет сохранена, как и ранее, возможность осуществления пересадки на любой вид транспорта, следующий в любую точку города Челябинска», — уточнили в ведомстве.

Перевозчики уже подали заявку на изменение маршрута с 7 апреля 2022 года.