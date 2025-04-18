В Челябинске полпред в УрФО и губернатор посетили тренировку по боксу участников СВО

Занятия проводятся три раза в неделю

Полпред Президента в УрФО Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили уникальную тренировку по боксу. Занятия проходят в рамках проекта Федерации бокса Челябинской области, направленного на социальную адаптацию ветеранов и участников специальной военной операции (СВО), а также их детей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Тренировка, состоявшаяся в спортивном зале дворца спорта «Динамо», объединила действующих бойцов СВО, ветеранов, их детей, а также детей отцов, находящихся сейчас в зоне боевых действий. Профессиональные тренеры проводят бесплатные тренировки три раза в неделю. Участники проекта тренируются вместе со спортсменами региона под руководством наставников сборных команд Челябинской области.

Артем Жога подчеркнул важность подобных инициатив для реабилитации и социальной интеграции ветеранов СВО.

«Спорт — это прекрасный способ социализации. Уверен, что многие ребята, возвращаясь с фронта, смогут найти в боксе увлечение и поддержку. Мы обязаны быть примером для всех, и спорт в этом играет важную роль. В этом году мы проведем первый Кубок полпредства в УрФО по летним видам спорта, в котором смогут принять участие ветераны всех боевых действий», — сказал Артем Жога.

Алексей Текслер, обращаясь к участникам тренировки, отметил их стойкость и силу духа.

«Вы — пример для всех, демонстрирующий, что жизнь продолжается. Возвращающиеся с фронта бойцы будут брать с вас пример. Мы создадим все условия, чтобы помочь вам вернуться к активной жизни и стать лучшими», — губернатор заверил в дальнейшей поддержке проекта.

Проект Федерации бокса Челябинской области демонстрирует эффективный подход к реабилитации и социальной адаптации участников СВО, используя спорт как средство восстановления и интеграции в мирную жизнь.