В Челябинске половина теплоснабжающих организаций готова к отопительному сезону

Городская комиссия выдала 150 паспортов готовности

В Челябинске проходит подготовка к отопительному сезону. На сегодняшний день теплоснабжающим организациям выдано 150 паспортов готовности. Об этом сегодня, 15 августа, на аппаратном совещании доложил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Челябинска Вадим Храмцов.

«В этом году проверке подлежат 32 теплоснабжающие организации, 4 теплосетевые организации и 261 организация, обслуживающая жилищный фонд и 510 объектов социальной сферы. Проверено 282 комплекта документов, выписано 150 паспортов готовности, 122 отправлены на доработку», — рассказал Вадим Храмцов.

Он уточнил, что проверка теплосетевых организаций проводится городской комиссией до 1 сентября. Срок выдачи паспортов — до 15 сентября.