В Челябинске половина пассажиров не используют защитные маски

В городе продолжаются рейды по соблюдению антиковидных мер

В Челябинске продолжается ежедневный мониторинг соблюдения масочного режима в общественных местах. В понедельник, 7 февраля, прошли рейды в ТРК и на других торговых объектах. Были проверены 49 торговых предприятий. За нарушения сотрудники полиции составили 30 протоколов на физических лиц, сообщили в мэрии.

«Сегодня с утра проведена проверка 13 транспортных средств на регулярных маршрутах на улице Воровского. В ходе проверки установлено, что менее 50% пассажиров используют маски при поездках в транспорте. После разъяснительной работы 95% пассажиров используют средства индивидуальной защиты (маски)», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Среди водителей и кондукторов нарушений не зафиксировали.