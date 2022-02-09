В Челябинске полиция устроит в приют собаку, напавшую на 7‑летнего мальчика

Пока пес находится со своей 23‑летней хозяйкой

Челябинская полиция окажет содействие хозяйке пса, который покусал 7-летнего мальчика в поселке Федоровка. Об этом сегодня, 9 февраля, Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

6 февраля в Челябинске в поселке Федоровка собака набросилась на семилетнего мальчика и искусала ему лицо. Родители пострадавшего думали, что животное бродячее, однако, как сообщил 7 февраля на аппаратном совещании в администрации Челябинска глава Советского района Владислав Макаров, у агрессивной собаки есть хозяева.



«Полиция оказывает содействие по устройству собаки в приют. Происшествие с мальчиком и расследование дела находится на контроле у начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова», — рассказали в городской полиции.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) расследует СК.

Три года в стране реализуется закон «Об обращении с животными». Информагентство «Первое областное» попыталось узнать, стало ли в Челябинской области меньше бродячих собак за время его действия. Оказалось, что никто не может ни посчитать, ни проанализировать результативность закона: собак чипируют, строят приюты, выделяют деньги, но южноуральцы продолжают жаловаться на угрожающие своры.



В январе 2022 года жертвами бродячих собак стали двое маленьких детей в Тверской области и Забайкальском крае. Журналист Первого областного информагентства, много лет общавшийся именно с безнадзорными псами, считает ущербным действующий закон об ответственном обращении с животными. Выход из ситуации — лишь в совмещении гуманных и радикальных методов.