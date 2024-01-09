В Челябинске полиция оштрафовала хамоватого маршрутчика

Водитель лихачил и ругался на иностранном языке

В Челябинске сотрудники ГИБДД по следам возмущенной публикации в социальных сетях оштрафовали водителя маршрутного такси из ближнего зарубежья за нарушение правил перевозки пассажиров и оскорбления в их адрес. Кроме того, на транспортное предприятие, где работает иностранный специалист, запланирован профилактический визит полицейских. Об этом сегодня, 9 января, сообщила пресс-служба городского управления Госавтоинспекции.

Поводом для применения воспитательных мер стал рассказ в соцсетях горожанки Полины Коротаевой о ее поездке на маршрутке № 22 в воскресенье, 7 января. По словам девушки, водитель автобуса закрывал двери и начинал движение, не дожидаясь, пока пассажиры зайдут или выйдут из салона.

«Люди в прямом смысле слова вываливались со ступеней на улицу. Пожилая женщина уехала без супруга, так как он не успел войти, двери перед ним закрыли. Группа детей и подростков на остановке „Технический колледж“ вошли в пазик частично, половину вытолкнуло дверьми. Страшно представить, что могло бы произойти, если бы человек упал под сам транспорт», — возмутилась пассажирка.

Вдобавок водитель дергал, лихачил, всем сигналил и громко ругался на иностранном языке.

Изучив публикацию, полицейские пригласили нарушителя на беседу, после чего выписали протокол по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере 1000 рублей. Руководству предприятия, где работает водитель, предписали устранить предпосылки для возникновения подобных нарушений впредь. С водительским составом проведена разъяснительная работа, а сам провинившийся шофер принес извинения пассажирам и участникам дорожного движения за свое поведение.

По данным ГИБДД, за 2023 год в Челябинске к административной ответственности привлечено 18 980 водителей автобусов.