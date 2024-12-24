В Челябинске полиция изъяла 100 елок и почти 3,5 тыс. салютов

Промежуточные итоги мероприятия «Ель-Пиротехника»

С 1 декабря полицейские Челябинска изъяли более 3 400 единиц контрафактных фейерверков в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Ель-Пиротехника», сообщили в пресс-центре УМВД города.

«Всего проверено 388 мест реализации пиротехнической продукции, выявлено 15 административных правонарушений», — говорится в сообщении.

Также полицейские проверили более 835 мест реализации хвойных деревьев в целях выявления и пресечения незаконной торговли: выявлено 205 правонарушений, из них 150 — это торговля без госрегистрации или без лицензии, 55 — повреждение дорог, ж/д переездов или других дорожных сооружений. Изъято более сотни деревьев.

Напомним, что оперативно-профилактическая операция «Ель-Пиротехника» продлится в Челябинске до 13 января 2025 года включительно.