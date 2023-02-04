В Челябинске полицейский вернул домой 11-летнего мальчика

В последнее время ребенок пропускал уроки и не раз уходил из дома

В Челябинске полицейский помог найти ушедшего из дома 11-летнего мальчика, а также провел с ним воспитательную беседу, после чего отношения мальчика с бабушкой, которая его воспитывает после смерти матери, улучшились. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию поступило сообщение от 60-летней женщины, которая сообщила, что ее внук ушел из дома и обещал вернуться в десять вечера, однако ближе к указанному времени выключил телефон. Также бабушка сообщила, что в последнее время мальчик связался с подростком, который старше него, и начал пропускать школу.

На поиски ребенка выдвинулся старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции «Металлургический» майор полиции Иван Иосик. Вскоре он нашел мальчика в одном из магазинов по улице Сталеваров. Он привел ребенка домой, а также объяснил ему, что нельзя сбегать из дома и пропускать школу. Также он оставил бабушке и мальчику свой номер телефона.

«Спустя некоторое время женщина сообщила инспектору, что ее контакт с внуком наладился, он перестал прогуливать занятия и общаться с сомнительными приятелями. По ее мнению, этому способствовала и проведенная с ним профилактическая работа сотрудника полиции»,— рассказали в ведомстве.

Отметим, что ребенок ранее уже уходил из дома. Его возвращали также сотрудники полиции.