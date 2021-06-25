В Челябинске полицейских поощрили за помощь при спасении людей на пожаре

Правоохранители эвакуировали жильцов и вынесли кота из задымленной квартиры

Жители Центрального района Челябинска поблагодарили полицейских, которые помогали при эвакуации во время пожара в доме по улице Петра Столыпина. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Как рассказали в полиции, вспыхнула одна из квартир многоэтажки. Хозяйка жилища не смогла открыть дверь и позвала на помощь полицейских, сообщив о запахе дыма. Прибывшие на место сотрудники ППС совместно с пожарными сумели попасть внутрь квартиры.

Вместе огнеборцы и правоохранители организовали эвакуацию жильцов подъезда. Одна из жительниц дома попросила спасти ее кота. На помощь пришел младший сержант полиции Дмитрий Старцев. Его коллеги, старший сержант Нурлан Гарибли и младший сержант Данил Камогоров, помогали выводить людей на открытый воздух.

«Сотрудники активно участвовали в эвакуации жильцов подъезда и грамотно контролировали ситуацию. Отдельное спасибо сотруднику, который за короткое время, преодолев несколько плотно задымленных этажей, вынес из задымленной квартиры нашего кота. Большое спасибо сотрудникам за проделанную работу!» — поблагодарил в письме челябинец Андрей Наумов.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей полицейских поощрили.