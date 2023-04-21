В Челябинске полицейские задержали почти 400 подозрительных мигрантов

Многих решено выдворить из страны

Более 370 граждан иностранных государств были доставлены в отделы полиции Челябинска за минувшие два дня в рамках профилактической операции «Мигрант». Около 20 из них будут выдворены из России по решению суда за нарушение миграционных законов, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Подозрительных иностранцев задержали в ходе рейдов по рынкам, стройкам и гостиницам, а также при проверке маршруток. В отношении почти 100 человек составлены протоколы за нарушение режима и правил пребывания в России, а также за предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, незаконную трудовую деятельность и привлечение к труду. Также были выявлены миграционные преступления, возбуждены уголовные дела.

Накануне ИА «Первое областное» писало о проверках мигрантов на овощебазах и стройплощадках Сосновского района.