В Челябинске полицейские проверяют места торговли елками

Выявлен незаконный рынок

В Челябинске открылись сто рынков, где можно приобрести новогоднее хвойное дерево или букет. Полицейские совместно с мэрией проверяют законность точек продаж. Выявлен первый нарушитель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В ходе рейдов полицейские проверяют у продавца наличие свидетельства индивидуального предпринимателя или юридического лица, документов, которые говорят о происхождении деревьев, а также договора на торговое место.

В Советском районе 33-летний мужчина, имея документы на елки, продавал их без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Кроме того, он разместил товар в неположенном месте.

«В отношении нарушителя составлены административные материалы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Проверки на территории города продолжаются.

Напомним, в Челябинске сформировали список территорий, где администрации районов организуют ярмарки по продаже хвойных деревьев и букетов. Всего определено 101 место.

В этом году в Челябинской области заготовят около 80 тысяч новогодних елок. Наряду с честными лесорубами, получившими разрешение, за топор ежегодно норовят взяться нарушители. Корреспондент медиахолдинга «Первый областной» на примере Аргаяшского лесничества увидел методы борьбы с «елочными браконьерами».



О штрафах за торговлю в неустановленных местах напомнили в мэрии.

