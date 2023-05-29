В Челябинске полицейские помогли спасти селезня, который едва не стал жертвой браконьеров

Птица запуталась в сетях на Шершневском водохранилище

Во время рейда по выявлению браконьерских рыболовных сетей полицейские Центрального района регионального ГУ МВД России помогли освободиться попавшейся в ловушку птице. Селезень запутался в сетях на Шершшневском водохранилище, уточнили в ведомстве.

Незаконные орудия ловли на Шершнях находят постоянно. Но на этот раз вместе с сетями полицейские обнаружили беспомощного селезня. Для птицы история завершилась счастливым финалом: полицейские совместно с сотрудниками МЧС осторожно распутали леску и отпустили пернатого друга на волю.