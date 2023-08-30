В Челябинске полицейские помогли собрать в школу детей погибших сослуживцев

Сотрудники регионального главка устроили праздник в преддверии Дня знаний

Полицейские регионального главка поздравили с наступающим Днем знаний подшефных ребят и детей сотрудников МВД, погибших при исполнении обязанностей. Школьникам вручили рюкзаки, наполненные необходимой канцелярией. Подробности сообщили в пресс-службе областной полиции.

«Каждый год сотрудники полиции стараются уделить внимание детям и удивить их увлекательной программой и приятными сюрпризами. Подобные мероприятия стражи порядка проводят уже не первый раз, но ребята всегда ждут полицейских с нетерпением», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Напутствие на успехи в учебе, спорте, творчестве ребятам дали замначальника ГУ МВД области Николай Савенко и полковник милиции в отставке Валерий Маскаев. Для школьников выступил вокальный ансамбль культурного центра областной полиции.

Ребятам полицейские в подарок вручили рюкзаки с канцелярией, а педагогам вручили букеты цветов.