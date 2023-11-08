В Челябинске полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении

Они возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка»

«Дорогие мамы, отцы, родные и близкие погибших наших ребят! Глядя в глаза присутствующих родителей, сложно подобрать нужные слова, потому что понимаешь, что тяжелее утраты близкого человека нет в жизни. От всего личного состава выражаю вам глубокую и бесконечную признательность, благодарность за ваше терпение, усердие и мужество. Спасибо вам за то, что нашли возможность продолжить жить, растить и воспитывать детей. Двери Главного управления для вас всегда открыты: каждый сотрудник и руководитель обязательно выслушает любые ваши проблемы и придет на помощь»,

— выступил с речью начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков.