Сегодня, 8 ноября, в России отмечается День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Челябинские полицейские почтили память погибших товарищей, погибших при исполнении служебных обязанностей. Офицеры возложили венки и цветы к мемориальному комплексу «Солдатам правопорядка», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Для членов семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, областным Главком были организованы памятные мероприятия. Оно прошло в концертном зале Дворца пионеров и школьников имени Н. К. Крупской.
«Дорогие мамы, отцы, родные и близкие погибших наших ребят! Глядя в глаза присутствующих родителей, сложно подобрать нужные слова, потому что понимаешь, что тяжелее утраты близкого человека нет в жизни. От всего личного состава выражаю вам глубокую и бесконечную признательность, благодарность за ваше терпение, усердие и мужество. Спасибо вам за то, что нашли возможность продолжить жить, растить и воспитывать детей. Двери Главного управления для вас всегда открыты: каждый сотрудник и руководитель обязательно выслушает любые ваши проблемы и придет на помощь», — выступил с речью начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков.
Позже все участники прошли к мемориальному комплексу «Солдатам правопорядка». Здесь состоялся митинг, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. В нем приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, начальник регионального полицейского Главка МВД Михаил Скоков и многие другие.
После троекратного залпа салютной группы торжественным маршем прошли сотрудники подразделений областного Главка и других силовых структур. Присутствующие возложили венки и цветы к памятнику сотрудникам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга, склонив головы перед их памятью.
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