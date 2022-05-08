В Челябинске полицейские организовали праздник, посвященный Дню Победы

Самым почетным зрителем стал 94-летний участник Великой Отечественной войны и ветеран органов внутренних дел Николай Сергеичев

7 мая в ЦПКиО им. Гагарина в Челябинске сотрудники полиции провели праздник, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гостями мероприятия стали ветераны системы МВД, сами полицейские, а также жители Челябинска. Для посетителей организовали интересную праздничную программу и полевую кухню, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На сцене перед гостями праздника выступали вокальные ансамбли областного полицейского главка и ЧВВАКУШа, хореографический коллектив «Амадеус», танцевальная студия «Liberty dance» и ансамбль казачьей песни «Дубрава». Под звуки любимых песен все желающие могли отведать настоящей солдатской каши, а также попробовать сладости и попить чаю. Детей полицейские угощали мороженым.

«Настоящим центром притяжения для мальчишек и взрослых стала выставка стрелкового оружия, состоящего на вооружении МВД. Будущие защитники Родины с интересом вертели в руках выставленные учебные образцы вооружения, рассматривали исторические экземпляры и задавали полицейским интересующие их вопросы. Для тех ребят, кто в этот день глубоко заинтересовался службой в органах внутренних дел, работали консультационные пункты, в которых полицейские разъяснили условия поступления в ведомственные вузы системы МВД России»,— рассказали в ведомстве.

Также на празднике была организована интерактивная выставка техники полиции, на которой были размещены служебные автомобили патрульно-постовой, дорожно-патрульной и конвойной служб, бронемашина «Горец» отряда специального назначения «Гром» и специализированные мотоциклы мотовзвода ГИБДД города Челябинска. Все желающие могли посидеть в салоне автомобилей и почувствовать себя настоящими полицейскими.

Кроме того, кинологи продемонстрировали гостям программы общей и специальной дрессировок служебных собак, а сотрудники спецподразделений показали несколько боевых приемов борьбы.

Мероприятие было организовано по инициативе начальника Главного управления МВД России по Челябинской области Михаила Скокова.