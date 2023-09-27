В Челябинске полицейские будут патрулировать улицы на новых квадроциклах и электромобиле

Модульный пункт полиции в центре города оснащен современной техникой

Возле памятника Игорю Курчатову в центре Челябинска появился модульный пункт полиции, который в ближайшие дни начнет свою работу, сообщили в городском УМВД.





В Челябинской области появилось уже шесть подобных строений — пункт оборудован современной мебелью и техникой, практичен и не требует больших затрат на возведение. С инициативой внедрения в регионе практики других территорий России по созданию модульных пунктов полиции выступил начальник ГУ МВД области Михаил Скоков.









В теплое время года полицейские будут патрулировать улицы и лесопарковую территорию на трех квадроциклах и электромобиле. Транспорт мобилен и экологичен — это обеспечит сохранность окружающей городской среды. Небольшие размеры и мобильность служебного транспорта позволят сотрудникам полиции оперативно реагировать на сообщения и перемещаться по парковой территории, не тревожа отдыхающих челябинцев.









«Продумываются маршруты патрулирования парковой зоны — именно здесь отдыхают семьи с детьми, люди, занимающиеся спортом, поэтому так важно позаботиться о спокойствии горожан. Сейчас завершаются работы по обустройству пункта», — рассказала начальник пресс-службы УМВД по Челябинску Любовь Гайнуллина.