В Челябинске поликлиника требует приносить бумагу для распечатки электронных карт

Мы узнали, насколько это законно

Челябинцам, которые прикреплены к поликлинике РЖД, приходится носить на прием офисную бумагу. Без этого им не делают распечатку медкарты с записями о последнем приеме. На это редакции ИА «Первое областное» пожаловалась горожанка Наталья Борисова. Мы узнали, обязаны ли врачи дублировать электронную медицинскую карту и выдавать пациентам бумажную распечатку бесплатно.

К поликлинике РЖД на улице Цвиллинга, 41, челябинка Наталья Борисова (имя изменено по просьбе героини материала. —) прикрепилась недавно. До этого женщина наблюдалась в городской больнице № 1. Во время каждого посещения поликлиники доктора делали записи в электронную карту, распечатывали данные о приеме и сами вклеивали в бумажную карту, которую пациент хранит на руках.

«Это очень удобно, так как важные записи всегда под рукой: результаты анализов, назначения. Если я обращаюсь за консультацией в другую клинику, беру бумажную карту с собой. Но в поликлинике РДЖ все устроено по-другому»,

— рассказывает Наталья.

По словам женщины, врач заносит данные о приеме в электронную карту. Чтобы получить выписку, нужно спуститься в регистратуру за распечаткой. С прошлого года с пациентов требуют приносить свою бумагу.

«Распечатки делают с 8:00 до 15:30. Если прием вечерний, за выпиской нужно идти отдельно. Иногда оператор не видит данные о приеме. Иногда видит, но распечатать не получается. Иногда у окошка собирается очередь. И не все знают, что нужно нести бумагу. Словом, все это неудобно и отнимает время»,

— говорит Наталья.

В поликлинике подтвердили, что полный документ о приеме или выписку из карты можно сделать в специальном окне. Для этого нужно предъявить паспорт. В кабинете врача пациенту выдают только назначения и рекомендации.

«В соответствии с п. 6 приказа Минздрава России от 31.07.2020 № 789н учреждение выдает пациентам один бесплатный бумажный экземпляр копии или выписки из медицинской документации по письменному запросу. Кроме того, пациент имеет право лично знакомиться с содержимым медицинской карты в присутствии врача и при необходимости фотографировать ее»,

— пояснили на наш запрос в пресс-службе ЮУЖД.

Почему при этом челябинцев просят принести для распечатки свою бумагу, на железной дороге не уточнили.

В Минздраве области пояснили, что все результаты анализов, выписки и протоколы консультаций должны отображаться в личном кабинете на сайте «Госуслуги». Найти их можно через бота-поисковика на главной странице. Для этого нужно написать боту фразу «Электронные медицинские документы» и в предложенных вариантах выбрать «Посмотреть медицинские документы».

Также можно заказать выписку об оказанных медицинских услугах — в разделе «Здоровье» пункт «Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости». Справка придет в течение суток.

Но челябинцы, прикрепленные к больнице «РЖД-Медицина», заглянуть в электронную карту на «Госуслугах» не смогут.

«Для обеспечения электронного доступа к документам в текущий момент ведутся работы по интеграции с порталом „Госуслуги“»,

— отмечают в пресс-службе ЮУЖД.