В Челябинске похоронили погибшего на Украине старшего лейтенанта

Чебаркулец Дмитрий Пурис погиб 4 мая

На Успенском кладбище в Челябинске прошли похороны Дмитрия Пуриса. Офицер погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила мать Дмитрия Валерьевича.



Как сообщает мать погибшего Елена, 32-летний Дмитрий Пурис погиб 4 мая. Семья старшего лейтенанта живет в Чебаркуле, но организовать церемонию прощания в родном городе у близких офицера не получилось. Поэтому прощание прошло в траурном зале областной больницы № 3 в Челябинске.

В соцсетях сообщают, что Дмитрий Пурис был женат. О беременности супруги он узнал, уже будучи на Украине.

Редакция Первого областного информагентства выражает свои соболезнования родным и близким Дмитрия Пуриса.