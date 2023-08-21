В Челябинске похолодает до +13 градусов на этой неделе

Солнца будет мало

Погода в Челябинской области на этой неделе покажет, что осень уже совсем близко: со среды, 23 августа, в регионе будет прохладно и дождливо. Начало недели в области еще будет теплым. Подробнее о погоде рассказали в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, похолодание связано с пришедшим с севера атмосферным фронтом, который также принес с собой осадки. По сравнению с предыдущей неделей температура снизилась на 7—9 градусов.

Во второй половине недели температура воздуха в Челябинской области будет еще ниже: согласно погодным сервисам, столбики термометров покажут +13…+18 градусов в дневные часы и около +10 градусов — в ночные. В отдельных районах области эти значения могут быть как чуть выше, так и чуть ниже.

Погода на этой неделе ожидается преимущественно пасмурная. В среду, пятницу и воскресенье пройдут дожди. При этом сильного ветра синоптики южноуральцам не обещают.

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