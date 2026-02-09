В Челябинске покажут военную драму с актером Евгением Сидихиным

Картина «Вальс со смертью» посвящена Пальмникенской трагедии

С 12 февраля в кинотеатрах Челябинска начнутся показы художественного фильма «Вальс со смертью» (16+), посвященного одной из самых жестоких страниц Великой Отечественной войны — Пальмникенской трагедии, также известной как «марш смерти». В создании картины использовались около 600 рассекреченных документов.

Идея родилась после изучения материалов, которыми с кинематографистами поделились в Историческом архиве Омской области.

«Мы знакомились с документами. История 17-летней девушки показалась очень интересной, и мы решили по ней снять художественный фильм», — рассказал генеральный директор АО «Омские медиа» Артем Серов.

В основе сюжета — непростая судьба молодой девушки со Смоленщины, некогда мечтавшей стать балериной. Она попала в нацистский концлагерь и чудом выжила в ходе массового уничтожения заключенных на берегу Балтийского моря в январе 1945 года. Роль исполнила Анна Сотникова, для актрисы это был дебют.

Следователя, разыскивающего нацистских преступников послевоенные годы, сыграл известный российский актер Евгений Сидихин.

«Меня поразило, что это команда из Омска, я об этом не знал, узнал только здесь, по прибытии. Это замечательно, что ребята позвали меня в такой проект», — поделился актер.

Картину снимали в Омской и Калининградской областях. Над ней работала региональная команда из 76 человек. Реквизит на съемку приносили омичи из семейных архивов.

