В Челябинске покажут премьерный фильм «Поток» об освобождении Суджи

Работу военкоров привезут на фестиваль «RT. Док: Время наших героев»

В Челябинске покажут премьерный документальный фильм об освобождении Суджи и том, как российские бойцы прошли 15 километров в газопроводной трубе, чтобы зайти в тыл к боевикам. Ленту «Поток» представят на фестивале «RT. Док: Время наших героев», сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Поток» (12+) создали военкор RТ Юлия Мартовалиева и военный документалист «RТ. Док» Абас Али-Заде. Они решили рассказать о том, как 800 бойцов двигались в тыл врага, чтобы освободить один из городов Курской области. Еще 6 марта противник не подозревал, что уже на следующий день ситуация в Судже в корне изменится.

«Получается, мы их застали врасплох: седьмого числа российская армия просто вышла из-под земли», — рассказывает боец с позывным Алга в фильме.

Всего на фестивале «RT. Док: Время наших героев» с 4 по 6 сентября в драмтеатре покажут 14 фильмов о Донбассе, бойцах, военврачах и волонтерах, в том числе ленту ОТВ «Донбасс: Вторая жизнь» (12+). Также запланированы панельные дискуссии с участием бойцов, военкоров, режиссеров фильмов, артистов и общественных деятелей.