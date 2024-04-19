В Челябинске покажут два спектакля, где играют дети с онкологией

Зрителей ждут в театре-студии «Манекен»

В ближайшее воскресенье, 21 апреля, театр-студия «Манекен» уступит сцену необычным артистам — детям, которые борются с онкологией. Подопечные благотворительного движения «Искорка» представят два любопытных спектакля.

В 11:30 маленькие артисты покажут постановку «Душа подушки» по пьесе Олжаса Жанайдарова. Это рассказ о ребенке, доугом которого стала подушка. Герой делится с ней мыслями, чувствами и проблемами. Пьеса показывает, как важно найти понимание и поддержку в других людях.

А в 13:30 ребята сыграют спектакль «Обнимательная машина» про девочку Полю, которая посещает психолога и ищет внутренний источник силы в деревне. Именно здесь и начинаются настоящие приключения.

Приобрести билеты можно на сайте «Искорки». Оба спектакля будут показаны на площадке по адресу: улица Сони Кривой, 79а.

Остается добавить, что инклюзивная театральная студия «Добрая история» работает при поддержке гранта губернатора Челябинской области.