В Челябинске показали мультимедиа-шоу на памятнике Игорю Курчатову

Проект подготовлен к 80-летию атомной промышленности

В Челябинске организовали мультимедиа-шоу на памятнике Игорю Курчатову в рамках проекта «Атом. Будущее», приуроченного к 80-летию атомной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Проект включает две ключевые части. С 26 сентября по 20 октября на площади Науки работает уличная выставка-энциклопедия, которая просто и наглядно показывает, как атомные технологии уже сегодня определяют наше будущее — от привычных гаджетов до прорывных космических двигателей.





25 и 26 сентября челябинцы смогли увидеть уникальное световое шоу на монументе Курчатову, созданное студией DreamLaser.

Художники встроили свое произведение в существующую архитектуру памятника, обыграв его центральный образ — полусферы, символизирующие расщепленный атом. В результате сложные физические явления оживают как захватывающий аудиовизуальный перформанс, рассказывающий о покорении ядерной энергии.