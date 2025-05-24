В Челябинске показали фильм о легендарном воздушном маршруте Алсиб

Одними из первых зрителей стали будущие военные летчики и родственники героев

Сегодня, 24 мая, в Челябинске в киноцентре «Импульс» показали документальный фильм «Алсиб. Хроника воздушной трассы», посвященный истории легендарного воздушного маршрута. Он сыграл ключевую роль в обеспечении победы в Великой Отечественной войне. В числе тех, кто первыми увидел фильм, стали курсанты высшего Военно-авиационного училища, юнармейцы, члены «Движения первых», поисковики, родственники участников событий, отраженных в фильме, и многие другие, передает ИА «Первое областное».

Собравшихся поприветствовала общественный деятель, основатель Фонда 2020 Ирина Текслер. Она подчеркнула значимость проекта не только для сохранения исторической памяти, но и в контексте патриотического воспитания.







«2025 год — год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня мы вспоминаем наших героев. Не только на параде, но и каждый день, когда видим своих родителей, когда поднимаем глаза и видим чистое голубое небо. И мы должны вспоминать об участниках Великой Отечественной войны не только как о героях прошлой эпохи, но и как о наших предках, которые оставили нам мирное небо, государство, Россию, победили фашизм»,— подчеркнула общественный деятель.

Фильм «Алсиб. Хроника воздушной трассы» — не только об истории легендарного воздушного пути, но и о героях, которые бесстрашно в суровых условиях перевозили самолеты и другие грузы, добавила Ирина Текслер.

Воздушная трасса Алсиб — Аляска—Сибирь — начала действовать осенью 1942 года. За 2,5 года советские летчики доставили по ней из США в СССР почти восемь тысяч истребителей и бомбардировщиков. Полеты в полярных условиях были опасными: за эти годы разбилось несколько десятков самолетов и погибло 115 человек. В их числе был и летчик, командир экипажа Федор Салов из Сима.

Спустя годы участники Русского географического общества совместно с Минобороны организовали экспедицию, в ходе которой занимались поисками потерпевших крушение самолетов. И многие удалось найти.

«Основной нашей задачей было попытаться выяснить обстоятельства гибели экипажей. И во многих случаях нам это удавалось. Создавая фильм, мы старались, чтобы он был не только познавательным, но и интересным. А история эта, кстати, действительно интересная и до определенного времени была секретной»,— рассказал режиссер фильма, участник и руководитель экспедиции Алексей Никулин.

В завершении экспедиции ее участники создали жетоны, изготовленные из дюралюминия части самолета «Бостон» с бортовым номером, при крушении которого погиб наш земляк Федор Салов. И сегодня, на показе фильма, один из жетонов в торжественной обстановке вручили двоюродному внуку героя Константину Салову.





Второй жетон передали начальнику высшего Военного училища штурманов Игорю Шведову для музея училища. Кроме того, там будут храниться найденные в ходе экспедиции фрагменты самолета.







Игорь Шведов, в свою очередь, поблагодарил режиссера за создание фильма и Ирину Текслер за предоставленную курсантам возможность принять участие в его просмотре.