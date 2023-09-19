В Челябинске пока не определили дату старта отопительного сезона

Этого не позволяет сделать теплая погода

Середина сентября выдалась достаточно теплой, поэтому власти Челябинска пока не спешат устанавливать конкретную дату начала отопительного сезона. Как заявил на аппаратном совещании в мэрии замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов, старт подачи тепла связан с погодными условиями. Для начала отопительного сезона необходимо, чтобы температура воздуха опустилась ниже +8 градусов по Цельсию. Пока подключают только социальные объекты.

«Одним из основных вопросов остается подготовка к отопительному сезону. Уральское управление технадзора проводит проверку готовности города к подаче тепла. Продолжаем мониторить погодные условия для определения даты подачи отопления к потребителям. Пока погодные условия достаточно теплые: как только будет ниже восьми градусов, будем определяться с датой», — заявил вице-мэр.

По его словам, на сегодняшний день подключено 299 социальных объектов: в основном это детские сады, также есть небольшое количество школ и медицинских учреждений. Тепло там появляется по заявкам руководства этих соцобъектов.

Кстати, тепло в социальные учреждения подают уже в 20 муниципалитетах Челябинской области. В Кусинском районе отопление появилось в жилых домах. Регион готов к зиме на 99%. Тем не менее в некоторых территориях наблюдаются задолженности перед «ресурсниками»: губернатор Алексей Текслер поручил усилить работу по взысканию долгов.