Середина сентября выдалась достаточно теплой, поэтому власти Челябинска пока не спешат устанавливать конкретную дату начала отопительного сезона. Как заявил на аппаратном совещании в мэрии замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов, старт подачи тепла связан с погодными условиями. Для начала отопительного сезона необходимо, чтобы температура воздуха опустилась ниже +8 градусов по Цельсию. Пока подключают только социальные объекты.
«Одним из основных вопросов остается подготовка к отопительному сезону. Уральское управление технадзора проводит проверку готовности города к подаче тепла. Продолжаем мониторить погодные условия для определения даты подачи отопления к потребителям. Пока погодные условия достаточно теплые: как только будет ниже восьми градусов, будем определяться с датой», — заявил вице-мэр.
По его словам, на сегодняшний день подключено 299 социальных объектов: в основном это детские сады, также есть небольшое количество школ и медицинских учреждений. Тепло там появляется по заявкам руководства этих соцобъектов.
Кстати, тепло в социальные учреждения подают уже в 20 муниципалитетах Челябинской области. В Кусинском районе отопление появилось в жилых домах. Регион готов к зиме на 99%. Тем не менее в некоторых территориях наблюдаются задолженности перед «ресурсниками»: губернатор Алексей Текслер поручил усилить работу по взысканию долгов.