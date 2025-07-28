В Челябинске погода испытывает готовность ливневок к продолжительным дождям

Обильные осадки продолжаются уже сутки

С 27 июля в Челябинске и области идут дожди. В редакцию 1obl.ru поступают сообщения о лужах, разлившихся во дворах многоквартирных домов на Северо-Западе, на Свердловском проспекте в районе «Орбиты» и практически по всему городу.

«Воду постепенно убираем. Сервисные службы, все коммунальные предприятия у нас задействованы, главы районов с подрядчиками отрабатывают. В целом оцениваю ситуацию удовлетворительно. Надеюсь, что мы этот дождливый период пройдем без серьезных подтоплений», — сказал, в частности, мэр Алексей Лошкин.

Глава города отдельно остановился на двух городских территориях, которые раньше подтапливало. Речь идет об Эстонских болотах в Ленинском районе и улице Кавказской в поселке Першино.

«По Эстонским болотам проделали большую работу по прочистке водоотводных каналов, вода оттуда сошла», — констатирует глава города.

На аппаратном совещании отметили, что несмотря на дождливую погоду, жалоб от жителей Планового не поступало. По данному участку остается несколько мероприятий, которые надо завершить, но остроту проблемы с подтоплениями в Ленинском районе снять удалось.

В Першино практически завершено строительство ливневой канализации на улице 32‑й Годовщины Октября. С утра работу ливневки оценил глава Металлургического района. И заверил — львиную долю воды удается отводить, осталось донастроить несколько технических моментов.

«Надеюсь, что проблем с этими двумя участками в будущем не будет», — резюмировал Алексей Лошкин.