В Челябинске подвели промежуточные итоги проекта «Доброслужащий»

Собрались самые инициативные чиновники‑волонтеры

В Челябинске состоялась панельная дискуссия «Развитие культуры добровольчества в госслужбе», в рамках которой прошла встреча депутата Госдумы РФ Яны Лантратовой и госслужащих, активно занимающихся добровольческой деятельностью.



«О добровольчестве говорит президент России. Существует большое количество мер поддержки волонтеров. На государственном уровне выделяется большое количество грантов», — отмечает Яна Лантратова.

В Челябинской области губернатор Алексей Текслер большое внимание уделяет развитию волонтерской деятельности.

«Добровольчество — это в первую очередь служение. Они оказываются там, где нужна помощь людям. Это и ЧС, и боевые действия. Мы видим, как в Челябинской области большое количество организаций здесь, в тылу, помогает нашим героям СВО», — отмечает Яна Лантратова.

Она также отметила, что благодаря инициативе госслужащих большое количество законов было принято на федеральном уровне.

«Они говорили мне о проблемах людей, сталкиваясь с ними в ходе волонтерских акций. Они видели проблему, анализировали и передавали мне свои инициативы», — рассказывает депутат.

Главный государственный налоговый инспектор Кристина Юхачева давно занимается волонтерской деятельностью, а также вовлекает в эту работу весь коллектив. Для них это своего рода объединение команды.

«Участвуем в проектах различного направления — это и помощь участникам СВО, формирование гуманитарной помощи, участие в различных социальных и культурных проектах», — рассказывает Кристина.

Напомним, что комплекс мероприятий проекта «ГосСтарт» «Доброслужащий» с 2023 года реализуется на территории региона. Они направлены на формирование у госслужащих чувства патриотизма, состояния постоянной готовности к сознательному, бескорыстному, добровольному служению своему народу.