В Челябинске подвели первые итоги работы чат‑бота «Самокат на место»

Рекорд реакции оператора кикшеринга — 15 минут

Жители Челябинска за неполную неделю работы специализированного чат-бота «Самокат на место» направили 199 жалоб на электросамокаты кикшеринга, оставленные в неположенных местах, сообщает пресс-служба мэрии.

Нарушители правил парковки бросают средства индивидуальной мобильности на тротуарах, проезжих частях, во дворах, на газонах, а также в подземных пешеходных переходах. Более 50 самокатов, припаркованных с грубыми нарушениями, вывезены на штрафстоянку, и ни один из них пока не возвращен собственникам.

К системе оперативного реагирования подключены представители трех операторов кикшеринга, работающих в городе. Они в режиме реального времени отслеживают поступающие сигналы и устраняют нарушения. Рекордное время реакции с момента получения заявки составило 15 минут.

«Наша общая задача — навести порядок в Челябинске в сфере арендных электросамокатов. Радует, что операторы активно включились в эту работу и самостоятельно устраняют допущенные их пользователями нарушения. В случае если они этого не делают, транспортное средство отправляется на спецстоянку. Обратно его можно получить при условии возмещения затрат на транспортировку и посуточное хранение», — комментирует замглавы города Дмитрий Агеев.

Чат-бот «Самокат на место» был запущен в тестовом режиме на прошлой неделе в рамках эксперимента по борьбе с засильем электросамокатов в общественных пространствах. Городские власти намерены расширить практику в случае успешного сбора статистики.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что согласно областному законодательству за несоблюдение правил использования самокатов придется заплатить от 2 тысяч рублей.