В Челябинске подвели итоги телемарафона «Всё для Победы!»

Он стартовал 1 мая на канале ОТВ

На телеканале ОТВ завершился очередной телемарафон «Всё для Победы!». Это совместный проект ОТВ и Народного фронта. От всех предыдущих аналогичных мероприятий он отличался тем, что проходил не один, а несколько дней. Специальный QR‑код транслировался в эфире с 1 мая. Оказать помощь бойцам, находящимся в зоне СВО, мог любой желающий. Сбор гуманитарной помощи проходил в исполкоме Народного фронта.



«Помощи принесли на сумму 950 тысяч рублей (рации, летние костюмы, рюкзаки, разгрузки, продукты питания, медицина, два квадроцикла). Денежных средств перечислено 1 миллион 100 тысяч рублей. Общая сумма помощи за марафон составила 2 миллиона 50 тысяч рублей», — сообщает замгендиректора по телевещанию телеканала ОТВ Оксана Шевченко.

На собранные деньги будут закуплены необходимые южноуральским бойцам вещи.

Напомним, «Первый областной» — единственный в стране региональный телеканал, который ежемесячно проводит благотворительные марафоны в поддержку бойцов СВО. За все время работы проекта «Всё для Победы!» зрители ОТВ собрали 25 миллионов рублей.