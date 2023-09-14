В Челябинске подвели итоги работы студенческих медицинских отрядов «Клиника». В этом году в них впервые работали не только студенты-медики, но еще и студенты ЧелГУ, которые обучаются по специальности «фундаментальная медицина» и «прикладная информатика», сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.
Студенты работали в трех медицинских организациях: в Клинике ЮУГМУ, ГКБ № 1 и ОКБ № 3. В их обязанности входили уход за пациентами и уборка помещений, оформление медицинской документации, раздача лекарственных средств, измерение артериального давления, проведение инъекций, установка капельниц.
«Практика показала хороший уровень подготовки ребят и качества выполняемой ими работы. Будем продолжать работать, в том числе и над расширением проекта — как в плане увеличения количества медицинских учреждений, так и в плане роста числа участников. Надеюсь, что в 2024 году проект „Клиника“ получит статус всероссийского и привлечет для работы в составе отряда не менее 100 представителей Российских студенческих отрядов, не только из Челябинской области, но и из других регионов страны», — говорит первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
По словам министра здравоохранения региона Агаты Ткачевой, медицинские стройотряды востребованы системой здравоохранения. Помимо прочего, они помогают будущим врачам определиться с выбором специальности.
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