В Челябинске подвели итоги работы филиала фонда «Защитники Отечества» за 2025 год

Ветераны СВО могут обратиться сюда за помощью в решении самых разных вопросов

Челябинский филиал фонда «Защитники Отечества» подвел итоги работы за 2025 год. За время его существования в филиал обратились более 17 тысяч человек, поступило более 32 тысяч обращений, из который 94% уже решены, а оставшиеся — находятся в работе.

Ветеранам СВО и членам их семей помогают решить вопросы социального характера, оформить выплаты и льготы, получить медицинскую или правовую помощь. Например, в 2025 году диспансеризацию прошли 2356 ветеранов, а 737 — получили санаторно-курортное лечение.

«В минувшем году мы опробовали новые форматы работы, реализовали масштабную областную акцию „День здоровья для СВОих“ совместно с министерством здравоохранения Челябинской области. В филиале фонда „Защитники Отечества“ проводили день диспансеризации для ветеранов и членов семей участников спецоперации. Эти форматы работы получат развитие в 2026 году»,— отметила руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества по Челябинской области Галина Гаврилова.

Одной из важных форм деятельности фонда является оснащение ветеранов средствами реабилитации: спортивными протезами, маневренными креслами-колясками, автомобилями с ручным управлением, комплектами адаптивной одежды и спортивной экипировкой.

Еще одно направление — решение вопросов о трудоустройстве ветеранов. В филиале фонда проходили ярмарки вакансий и встречи с работодателями, организовывались профтуры на местные предприятия.

В прошлом году ветераны СВО участвовали в спортивных состязаниях, осваивали новые виды спорта и становились призерами соревнований. В 2026 году работа по организации подобных мероприятий будет продолжена. Также стартовал проект «Сноуборд», руководить им будет тренер чемпионов России Юлия Полозкова.

Для семей участников спецоперации «Защитники Отечества» проводили разнообразные мероприятия, экскурсии, мастер-классы и обучающие программы. С начала этого года запустили проект «Поем вместе». В его рамках занятия по вокалу для жен, мам, сестер ветеранов СВО проводит ведущая солистка Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки, жена участника специальной военной операции Наталия Быстрик.