В Челябинске подвели итоги молодежного кинофестиваля «Молоко»

На большом экране показали пять короткометражек, снятых школьниками



Смехом, слезами и неподдельными эмоциями встретили зрители молодежный кинофестиваль «Молоко» в Челябинске. Местное кино, по словам продюсера Кирилла Алехина, светлое и нестереотипное. О чем снимают челябинские школьники — в материале ИА «Первое областное».

14 мая в кинозале собралась не только южноуральская молодежь и их близкие, но и эксперты, перед которыми стояла непростая задача — вычислить, какие короткометражки заслуживают победного пьедестала. На протяжении недели ребята рука об руку с профессионалами разбирали все аспекты киноиндустрии — от идеи до питчинга, от грима до маркетинга. Затем, поделившись на группы, снимали короткометражки. Темы, сценарии, съемки, монтаж ребята делали сами.

«Это возможность придать школьникам веру в то, что их внутренний автор может раскрыться и быть кому-то интересен. Надеюсь, что мы передадим ребятам практические знания, которые им пригодятся и для кого-то станут профессией», — сказал продюсер Кирилл Алехин.





Молодые таланты в Челябинской области активно поддерживает и региональная власть.

«Это важный, системообразующий проект для молодежи. Сегодня в регионе активно развиваются креативные индустрии, появилась кинокомиссия. Кинематограф, конечно, призван занять очень важное положение в этой структуре», — отметил заместитель председателя правительства Челябинской области Сергей Зюсь.





В церемонии награждения приняла участие и популярная российская телеведущая и журналист Арина Шарапова.

«От фильмов плачешь и гордишься, что уже сейчас ребята создают такие ленты. Они короткие, емкие, как стих», — сказала Арина Шарапова.





Слез в этот день правда было немало. Одна из их причин — военная картина «Записка из прошлого», которая стала победителем фестиваля. История о том, как девушка ждала с войны своего любимого и писала ему записку, такую обнадеживающую и трогательную:

«Жду тебя и каждый день накрываю стол на нас двоих».

Встретить победу вместе паре так и не удалось: в деревню пришли фашисты и убили девушку. От нее осталось лишь это письмо. Ее возлюбленный сохранил текст на всю жизнь, как память и знак вечной любви.

«Снимать кино нам понравилось. Каждый член команды примерил на себя роль. Я, например, занималась гримом — сделала выстрел от пули во лбу», — рассказала нам ученица одной из школ города Еманжелинска Анна Добровольская.

Короткометражек, посвященных военной тематике, было несколько. Одна из них, под названием «Письма», оказалась ИА «Первое областное» особенно близка.

«Наверное, в этой картине прекрасно все. Это и про детскую наивность, про то, когда в картину не лезли взрослые. Подростки ее увидели именно так и запечатлели. Показали и интерес к истории, и авторитет учителя», — отметила креативный продюсер проекта Дарья Годунова.

Еще одна тема, которая волнует современную молодежь, — выбор. Ученик школы № 147, продюсер картины 14-летний Алексей Немчинов рассказал, о чем их кино.

«Наш главный герой пытается перевесить весы в сторону добра, а это порой очень тяжело».





Феномена «южноуральское кино» в данный момент нет. По словам продюсера Кирилла Алехина, в регионе должно появиться 10—15 картин, чтобы понять местное настроение. Ребята, в свою очередь, считают, что кино должно быть светлым и добрым, как «друг с Южного Урала».

Молодежный кинофестиваль «Молоко» организован и проведен Челябинской АРПОиС РФ, командой «ИСТОРИИ для ТЕБЯ — производство медиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.