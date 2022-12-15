В Челябинске подсчитали траты на комплекты новогодних украшений для дома

Горожане активно покупают праздничный декор

Средняя стоимость полного комплекта украшений для дома с живой елкой в Челябинске составляет 4150 рублей. С искусственной елью цена набора вырастет до 7000 рублей. Такие данные сообщает сайт объявлений «Авито». Продажи товаров для новогоднего декора в региональном центре выросли на 75%.

Продажи искусственных елей в Челябинске к началу декабря увеличились на 41%. В предпраздничный период приобрести такую елку горожане могут в среднем за 3110 рублей. Продажи настоящих лесных елей увеличились на 17%. Средняя цена — всего 260 рублей.

Кстати, недавно ИА «Первое областное» выяснило, что в магазинах Челябинска спрос на искусственные ели вырос на 30%, а цены — в 2,5 раза. Узнали также, какое дерево выбрать к празднику и сколько это будет стоить.

Без елочных игрушек не обойтись. В Челябинске продажи на «Авито» увеличились на 84%. Приобрести их можно в среднем за 740 рублей. Отметим, что в этом году популярными стали советские елочные игрушки. Мишуру, продажи которой выросли на 8%, продают по цене от 50 рублей.

Кроме елки с игрушками, квартиру можно украсить тематическим декором. В Челябинске игрушки в виде символа наступающего 2023 года — кролика стали покупать на 18% чаще. Средняя стоимость составляет 1440 рублей. Продажи новогодних венков увеличились на 67%. Такой декор в среднем можно купить за 740 рублей. Если нужны снежинки — они 290 рублей. Покупать их стали в 6,6 разf чаще по сравнению с прошлым годом. Стоит позаботиться и об убранстве стола. Спрос на новогодние скатерти вырос на 50%. Такой текстиль обойдется покупателям в среднем в 680 рублей. Продажи свечей на «Авито» выросли в 2,2 раза. Средняя цена — 600 рублей.