В Челябинске подрядчиков обяжут восстановить гарантийные дороги с выбоинами и колеями

Общественники насчитали полтора десятка улиц с новым асфальтом, где снова нужен ремонт

Администрация Челябинска наметила на 17 апреля комиссионное обследование гарантийных участков дорог, чтобы выяснить, как они пережили зиму, и обязать подрядчиков исправить недочеты. Так городские власти отреагировали на критику активистов Народного фронта, которые насчитали в областном центре 16 дорог на гарантии, где «асфальт сошел вместе со снегом». Подробности — в материале ИА «Первое областное».

По данным общественников, обследованные ими объекты ремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в период с 2019 по 2022 год, потратив в общей сложности 625 млн рублей. И все они снова требуют ремонта: везде ямы, выбоины и глубокие колеи.

ИА «Первое областное» запросило в пресс-службе челябинского Народного фронта перечень дорог, о которых идет речь. В ответ был получен следующий список: ул. Трактовая; ул. Академика Макеева (от ул. Университетская Набережная до ул. 250-летия Челябинска); ул. Гагарина; ул. Городская; ул. Шаумяна; ул. Курчатова (от ул. Энгельса до ул. Елькина); ул. Энтузиастов (от Образцова до Коммуны); ул. Образцова (от Воровского до Татьяничевой); ул. Сулимова (от Курчатова до Омской); Комсомольский пр.; ул. Краснознаменная (от Комсомольского пр. до пр. Победы); ул. Болейко (от пр. Победы до ул. Кожзаводской); ул. Свободы (от ул. Братьев Кашириных до ул. Торговой); ул. Чичерина (от ул. Университетская Набережная до ул. Салавата Юлаева); Новоградский пр. (от ул. Салавата Юлаева до границы города); ул. 40 лет Победы (от ул. Чичерина до ул. Братьев Кашириных).

В числе выявленных изъянов приводятся просадка дорожного полотна, трещины, разрушение кромки, колейность, расположенные ниже уровня проезжей части колодцы и ливневки, выкрашивание асфальта, выбоины и так далее.

Мы попросили прокомментировать заявления общественников пресс-службу челябинской мэрии. Там сообщили, что с 17 апреля специалисты комитета дорожного хозяйства города Челябинска начнут обследование гарантийных участков улично-дорожной сети.

«По результатам обследования подрядные организации будут обязаны устранить все замечания в соответствии с муниципальными контрактами в период дорожного сезона 2023 года», — заверили в администрации.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что власти Челябинска определили подрядчика, который до конца лета отремонтирует участок пр. Ленина между улицами Героев Танкограда и Цвиллинга. Контракт на 78,2 млн рублей подпишут с компанией «Стройконтинент».