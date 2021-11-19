В Челябинске подрядчиков будут штрафовать за некачественную уборку дорог

Глава города проверила, как чистят проезжую часть

В Челябинске в пятницу, 19 ноября, глава города Наталья Котова проверила, как убирают дороги от снега и наледи. Автомобилисты пожаловались на обработку проезжей части солью, в то время как это допускается только на опасных участках, сообщили в мэрии.

Например, плотину регулярно посыпают солью, так как в районе водосброса образовывается пар, который превращается в наледь. Также солью обрабатывают дороги вдоль реки Миасс, спуски и подъемы.

На сегодня в Челябинске строго регламентировано использование противогололедной смеси при уборке, кураторы комитета дорожного хозяйства внимательно следят за объемами соли, которой должны подсыпаться опасные участки дорог. К таким участкам относятся остановки, спуски, подъемы и перекрестки.

«В предстоящие выходные, по прогнозу синоптиков, ожидаются плюсовые температуры в дневное время, в связи с чем на дорогах может отмечаться образование мокрого снега, луж. Наталья Котова по телефону поговорила с руководителями всех подрядных организаций, ответственных за уборку снега», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Глава города подчеркнула, что необходимо больше проводить механическую очистку и снизить использование противогололедных смесей. Кроме того, мэр предупредила, что за несоблюдение условий контракта и некачественную уборку предусмотрены максимально жесткие штрафные санкции.