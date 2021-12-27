Глава Челябинска раскритиковала подрядчиков за уборку снега возле пешеходных переходов

Мэр города поручила своему заместителю по дорожному хозяйству обратить внимание на эту проблему

В минувшие выходные жители Челябинска пожаловались в социальных сетях на большие кучи снега на обочинах дорог у пешеходных переходов. Такая же ситуация, по их словам, происходит и на остановках общественного транспорта.

«Хотела узнать, почему при чистке дорог не чистят для пешеходов дорогу и там, где расположены остановки? Как должны ходить пожилые люди? С колясками вообще нереально пройти, когда еще и время на светофоре 25 секунд, и нужно перепрыгнуть эту преграду»,— пожаловалась пользователь Марина Сухоставец-Волкова в соцсети «ВКонтакте».

К посту женщина приложила фото, сделанное на Свердловском проспекте.

На неубранные снежные валы на Бейвеля пожаловались автомобилисты. По их словам, они мешают не только пешеходам, но и водителям.

Еще несколько челябинцев написали, что эти валы очень скользкие и выходить из общественного транспорта на неочищенные остановки становится опасно.

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 27 декабря, на аппаратном совещании дала поручение своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову обратить на это внимание и вовремя убирать снег.

«Обратите внимание на уборку снежных валов, которые образуются, когда едет машина и убирает снег, около остановок и на пешеходных переходах. Был момент, когда в прошлом году подрядчики сориентировались и делали все правильно: около остановки прерывистая линия шла, не было этого вала снежного, и около пешеходного перехода тоже. Проведите с ними эту работу. Если они это делают, значит, следом должны идти дорожные рабочие, которые это все убирают либо сразу вывозят», — сказала мэр.

Чиновник ответил, что необходимые работы будут выполнены.

Жители Челябинска жалуются на плохую уборку снега уже вторую неделю. 20 декабря фотокорреспондент ИА «Первое областное» прошелся по городу и запечатлел снежные кучи, пройти через которые пешеходам действительно непросто.

Сегодня на аппаратном совещании замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил, что в отношении пяти управляющих компаний могут быть возбуждены административные дела из-за плохой уборки снега и наледи во дворах многоквартирных домов.