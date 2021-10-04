В Челябинске подрядчики нарушили сроки замены неприжившихся деревьев

Однако от своих обязанностей организации не отказываются и выполнят необходимые работы

В Челябинске продолжается замена неприжившихся деревьев и кустарников. На минувшей неделе подрядчики заменили 33 дерева. При этом, по словам заместителя мэра по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова, несколько подрядчиков сорвали сроки выполнения этих работ. Однако, как он сообщил на аппаратном совещании, зеленые насаждения все-таки заменят, но позже.

«На прошлой неделе заменено всего 33 дерева. Не высажены зеленые насаждения по гарантийным обязательствам следующими подрядчиками: ИП Елисеева — 6 деревьев, ООО „ТеплоПойнт“ — 1 дерево, ООО „Стройком“ — 83 дерева и 219 кустарников, а также ООО „А-Холдинг“ — 4 кустарника. В связи с тем, что сроки замены деревьев в соответствии с выданными предписаниями у подрядчиков истекли, мы оформляем к ним штрафные санкции. Окончание работ в полном объеме по замене сухих зеленых насаждений планируем до 15 октября»,— доложил чиновник.

При этом, по словам Максима Куляшова, подрядчики не отказываются от своих обязательств и заменят деревья и кустарники, но с нарушением сроков.

Всего в городе в рамках гарантийных обязательств заменено 4,5 тысячи зеленых насаждений, в том числе 473 дерева и более четырех тысяч кустарников.

Ранее сообщалось, все работы будут выполнены до конца сентября.