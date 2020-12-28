В Челябинске подрядчик провалил многомиллионный контракт по ремонту переездов

Антимонопольная служба отказалась вносить компанию в реестр недобросовестных поставщиков

В этом году Комитет дорожного хозяйства Челябинска заключил контракт с ООО «Мегастрой» на сумму 11 738 тысяч рублей на выполнение работ по устройству 19 переездов автомобильных дорог и трамвайных путей. Срок контракта истек еще 16 октября, а подрядчик не только не выполнил работы, но даже еще не приступил к некоторым переездам. Об этом сегодня, 28 декабря, на аппаратном совещании сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«16 октября срок действия муниципального контракта истек, к этой дате заказчиком не были приняты объемы ни по одному перекрестку. На тех объектах, где велись ремонтные работы, были выявлены существенные замечания по качеству. Комитетом в адрес подрядчика неоднократно направлялись требования о необходимости завершения мероприятий в установленный контрактом срок, а также выдавались предписания по неудовлетворительному качеству работ. Однако ООО „Мегастрой“ эти требования проигнорировал»,— рассказал чиновник.

27 октября руководство Комитета дорожного хозяйства приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Кроме того, в челябинское Управление федеральной антимонопольной службы была направлена информация о нарушениях для того, чтобы ООО «Мегастрой» включили в список недобросовестных поставщиков. Однако спустя полтора месяца антимонопольная служба приняла решение не включать компанию в реестр. Сейчас прорабатывается вопрос об обжаловании этого решения.

Теперь к мероприятиям по приведению переездов в порядок вернутся в январе 2021 года. Максим Куляшов пообещал мэру Челябинска Наталье Котовой, что этот вопрос будет рассмотрен в приоритетном порядке.