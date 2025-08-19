В Челябинске подросток едва не погиб, перелезая через забор

Мальчик задел шеей гвоздь и порвал трахею

Хирурги Челябинской областной детской клинической больницы спасли от гибели 12-летнего мальчика, который порвал трахею, перелезая через забор. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба клиники.

«Пытаясь перелезть через забор, подросток случайно зацепился за гвоздь и серьезно повредил трахею. Несмотря на шок, он не растерялся и сразу позвонил маме, которая вызвала скорую помощь», — рассказывают в больнице.

По дороге в клинику парень зажимал горло руками. Когда он опустил руки, врачи увидели, что из раны выходит воздух. Состояние ребенка быстро ухудшалось: начало развиваться необратимое поражение легких. После обследования, которое подтвердило разрыв передней стенки трахеи, мальчика отправили в операционную.

После вмешательства парень четыре дня находился в реанимации. Когда стало понятно, что операция прошла без осложнений, его выписали домой.

