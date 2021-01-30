В Челябинске подорожает проезд в маршрутках

О повышении цен сообщили два перевозчика

С 1 марта этого года стоимость проезда в некоторых маршрутках Челябинска вырастет. По данным пресс-службы городского управления транспорта, уведомления об изменении стоимости проезда поступили от двух перевозчиков — ООО «Кумир-Автолайн 2» и ООО «Кумир-Автолайн».

«Информируем о поступлении уведомления об изменении стоимости проезда: с 1 марта 2021 года по муниципальным маршрутам: № 22 „Александра Шмакова — Училище“ с 25 рублей до 28 рублей; № 12 „Профессора Благих — ЧТЗ“, № 32 „Солнечный берег — Мамина“ с 25 рублей до 28 рублей 50 копеек»,— сообщили в Управлении транспорта.

Также горожанам напомнили о том, что перевозчики имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда по нерегулируемому тарифу в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Однако уведомить о повышении стоимости Управление транспорта перевозчики обязаны за 30 дней до изменения.